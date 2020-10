Kim Kardashian onder vuur na "bescheiden" verjaardagsfeest op privé-eiland met tientallen gasten: "Bestaat corona niet?"

"Er is geen dag die ik vanzelfsprekend vind, zeker niet in deze tijden. We worden er allemaal aan herinnerd wat voor ons écht belangrijk is. Ik kon geen betere manier bedenken om mijn verjaardag te vieren, dan met de mensen die me mee hebben gevormd tot de vrouw die ik vandaag ben", schrijft Kardashian bij de vakantiekiekjes.

"Voor COVID denk ik niet dat iemand echt waardeerde wat een eenvoudige luxe het is om samen met vrienden en familie te kunnen reizen in een veilige omgeving. Na 2 weken quarantaine en verschillende gezondheidstesten, heb ik de belangrijkste mensen in mijn leven kunnen verrassen met een vakantie op een privé-eiland. Hier kunnen we even doen alsof alles normaal is", zo klinkt het. "Ik besef dat dit voor de meeste mensen nu niet binnen handbereik ligt."

Verplichte quarantaine dus, voor Kardashian haar gasten liet overvliegen voor "dansfeestjes, fietstochten, zwemmen met walvissen, en films op het strand": op die manier wil ze benadrukken dat ze echt wel rekening houdt met de coronamaatregelen. Een aanpak die de wenkbrauwen meer dan doet fronsen. Die boodschap, en het feit dat Kardashian zich van geen kwaad bewust lijkt, schiet bij velen in het verkeerde keelgat. "Elitair", "wereldvreemd", "toondoof", "egoïstisch": het is maar een greep uit de verwijten die circuleren.