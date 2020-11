Kinepolis Hasselt ontvangt laatste bezoekers

Vorige week vrijdag werden de maatregelen in bioscopen al fors aangescherpt: maximum 200 toeschouwers per zaal, permanente mondmaskerplicht en een verbod op het consumeren van een hapje en een drankje. Gisteren schakelde de Vlaamse regering nog een versnelling hoger: alle filmzalen moeten vanaf vrijdagavond hun deuren sluiten. Intussen raakte bekend dat het in voege treden van de verstrengde maatregelen vervroegd wordt naar de nacht van woensdag op donderdag.

De laatste bezoekers van de Kinepolis in Hasselt zien de sluiting met lede ogen aan. “Naar de film gaan is een van onze favoriete activiteiten in de herfstvakantie”, vertelt een koppel teleurgestelde ouders. “Er is sowieso al weinig te beleven voor kinderen dezer dagen. Wij vinden deze maatregelen erg ingrijpend en heel jammer.”

Twee tienermeisjes uit Genk kijken verrast op bij het horen van het nieuws. “Is dit de laatste dag? We kunnen de regels niet meer volgen. We zullen de herfstvakantie veel films moeten kijken vanuit onze luie zetel. Zonde, want we gaan graag naar de cinema. Al is de bioscoop zonder een zak popcorn ook niet meer hetzelfde.”