Frankrijk gaat vrijdag opnieuw in lockdown: "De enige uitweg", zegt president Macron 

In een toespraak tot de natie heeft de Franse president aangekondigd dat er een tweede nationale quarantaine komt, zij het in een zachtere vorm dan de eerste lockdown in het voorjaar. De horeca en niet-essentiële winkels gaan dicht. Verplaatsingen worden sterk beperkt. De scholen blijven wel open. "We worden allemaal verrast door de snelheid waarmee het virus zich verspreidt" zei Macron, "we moeten overschakelen op een nieuwe strategie".