Man die crash met spookrijder op E19 in Vilvoorde overleeft, getuigt: "Enkel kneuzingen en een kapotte lip"

"Gelukkig was ik nog met die oude bestelwagen op de weg, want met een gewone personenwagen had ik dit ongeval waarschijnlijk niet overleefd. Ook het feit dat de dieven nog hebben geremd, waardoor hun auto vooraan naar beneden werd gedruk en zo eigenlijk onder mijn bestelwagen is geschoven, heeft geholpen om hier heelhuids uit te komen."

Stevy Di Legami is elektricien en plaatst ook zonnepanelen. "Het zal toch even platte rust worden, ondanks het feit dat het enorm druk is. Maar al bij al ben ik vooral blij dat ik het allemaal nog kan navertellen. "