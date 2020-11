Marktkramers opgelucht: “Dit is eigenlijk de gezondste manier van winkelen”

Er was een grote opluchting bij de marktkramers door de beslissing dat markten de komende weken mogen open blijven. “Een markt is eigenlijk de gezondste manier van winkelen”, vertelt een van de marktkramers op de markt in Beringen. “Het is in de openlucht en er wordt afstand gehouden. Je hebt niet die drukte zoals in de supermarkten.”

De beslissing van het overleg verschilt van die in het voorjaar. Toen mochten markten voor bijna drie maanden niet doorgaan. “Ik ben blij dat we nog mogen werken, anders hebben we geen inkomen”, zegt een van de marktkramers op Radio 2 Limburg. “Mensen mogen de kleren passen en alles wordt ontsmet.”