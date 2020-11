Mechelen laat strengere Vlaamse coronamaatregelen vervroegd ingaan

De Vlaamse regering kondigde gisteravond nieuwe maatregelen aan die de opmars van het coronavirus moeten stuiten. Die maatregelen gaan vrijdagavond officieel in, maar Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) heeft beslist dat de maatregelen versneld ingaan. “In onze stad zullen de maatregelen vanaf middernacht vandaag van kracht zijn. Op die manier willen we het virus nog sneller de pas afsnijden. Ik begrijp dat de Vlaamse regering tijd nodig heeft om die maatregelen over heel Vlaanderen uit te rollen maar wij kunnen natuurlijk sneller handelen. Mijn aanvoelen is dat de Mechelaars klaar zijn voor die verstrengde maatregelen. Er is ook een toename van de verspreiding van het virus in onze stad. Elke stap die we nu al kunnen nemen, is noodzakelijk.” De burgemeester laat nog weten dat de politie de maatregelen zal handhaven en streng optreedt tegen overtreders.