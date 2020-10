Meer grote vissen in onze viswinkels door corona: "Normaal gezien gaan ze meteen naar Azië"

Importeur Aquamarine Seafood bevestigt dat er in de vissector logistieke problemen zijn door de coronacrisis om grote vissen wereldwijd te exporteren. "Er zijn verschillende zaken die een rol spelen", vertelt Bert Van Lock. "Er wordt veel minder gevlogen en ook op de vrachtschepen is er minder plaats. Dat vertaalt zich in minder export. Er zijn ook politieke redenen. China staat niet altijd meer te springen om vis van elders in te voeren. Zeker niet nadat al gebleken is dat sommige ingevoerde producten sporen van het coronavirus kunnen dragen." De markt voor erg grote vissen is daarenboven ook niet zo groot. "Niet elke vishandel kan zo'n dier van meer dan 100 kilogram vlot verwerken."

