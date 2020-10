Bondskanselier Merkel kondigt gedeeltelijke lockdown aan in heel Duitsland tot eind november

Bondskanselier Merkel hield deze namiddag telefonisch overleg met de minister-presidenten van de 16 Länder, de Duitse deelstaten. "Allemaal zijn we ons bewust van de ernst van de situatie", zegt Merkel.

"Het coronavirus blijft zich met een alarmerende snelheid verspreiden in ons land, en de groei is exponentieel". In Duitsland werden gisteren 14.964 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds het uitbreken van de pandemie.