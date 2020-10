Minister Vandenbroucke ontroerd na bezoek aan ziekenhuis in Luik: "Wat ik hier zag, is erg pijnlijk, erg choquerend"

In "Terzake" vanavond had Frank Vandenbroucke overigens ook nog goed nieuws voor de huisartsen. Hij wil ze financieel ondersteunen in deze moeilijke tijden, en verlossen van administratieve taken. Zo zullen huisartsen voor elke patiënt met een beheerd dossier 20 euro ondersteuning krijgen, die ze kunnen investeren in extra hulp, zoals secretariaat en administratie, kondigde Vandenbroucke aan.

En er is meer: "Nog belangrijker: we gaan ook een deel van de paperasserij (administratieve taken,r ed.) waar ze mee zitten,

Wat attesten voor covid betreft, wordt het mogelijk dat attesten voor een coronatest door iemand anders dan de huisarts worden aangemaakt. Of als iemand in quarantaine moet na een hoog-risicocontact (bv na een melding via de corona-app) dan kan dat attest ook verkregen worden zonder tussenkomst van de huisarts. Die vernieuwingen zouden maandag al ingaan.