Minister-president Jambon over kritiek dat maatregelen pas vrijdag ingaan: "Te vroeg of te laat, het is altijd iets"

"We vragen grote aanpassingen van verenigingen en instellingen. Zij moeten hun leden verwittigen. We gaan vandaag nog samenzitten met de verschillende gewestregeringen om aan het ministerieel besluit te werken. Daar is allemaal tijd voor nodig", pareert Jambon de kritiek.



"Zo is het altijd iets. Vroeger was er kritiek als er maatregelen te snel werden ingevoerd, nu te traag. Maar het is voor niemand verboden om nu al de maatregelen toe te passen. Je moét niet naar de fitness, je moét niet met veel mensen gaan samenzitten in het park. Er zijn al dingen die mensen kunnen doen."



De coronacijfers blijven overal stijgen, ook in Vlaanderen. Zullen de maatregelen volstaan? "Als er bijkomende maatregelen nodig zijn, dan zullen we die nemen, maar het is nu al zeer drastisch. Het is altijd gemakkelijk om achteraf te zeggen "had je toen niet dat moeten doen". Op de markt van Wuhan had men maatregelen moeten nemen (de verspreiding van het coronavirus begon door besmet vlees op een markt in de Chinese stad Wuhan, red.). Dag na dag nemen we de maatregelen die nodig zijn."



Beluister hier het interview met minister-president Jan Jambon in "De ochtend" op Radio 1 (en lees verder na de audio):