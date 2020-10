Mol, Balen, Dessel en Retie breiden Vlaamse maatregelen uit naar kinderen jonger dan 12: "Ook daar zit het virus"

De maatregelen komen er op verzoek van de medische experts die de gemeentelijke crisiscellen begeleiden. Uit het lokaal contactonderzoek blijkt dat ook -12-jarigen besmet raken en het virus verder verspreiden binnen de familiekring en de nauwe contacten buiten het gezin. "De kinderen zelf worden meestal minder snel ziek maar we merken dat ze wel anderen besmetten met ernstige gevolgen. Er zijn ook al enkele clusters opgedoken", zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V) van Mol. "We noemen dit een gouden kans die we moeten grijpen de komende weken, nu ook de scholen langer dicht zullen blijven met de herfstvakantie. We moeten alles op alles zetten." De maatregelen gelden al zeker tot en met 19 november. Ze worden ook genomen om de druk op het Heilig Hartziekenhuis in Mol en de huisartsen te laten afnemen. Naast de verzadiging van het ziekenhuis baart ook de stijgende uitval van zorgmedewerkers door ziekte of quarantaine de gemeenten bijzonder grote zorgen.