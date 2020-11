19 bewoners van woonzorgcentrum Heyvis in Eisden (Maasmechelen) besmet maar nauwelijks symptomen

"De besmette personen zijn momenteel heel fit en levendig. Ze hebben ook geen symptomen", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V) van Maasmechelen. "Maar we moeten ze wel blijven monitoren en hopen dat het niet erger wordt. We hebben intussen, in vergelijking met het voorjaar, ook alle beschermingsmateriaal dat nodig is om deze corona-uitbraak in het woonzorgcentrum aan te pakken. En het is zeker ook belangrijk om de coronabesmetting onder het zorgpersoneel onder controle te houden. Dat is nodig om de druk op het personeel zoveel mogelijk te beperken", besluit de burgemeester.