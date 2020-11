Ouders bouwen opvanghuis in Leuven voor hun kinderen met een beperking: "We willen af van het concept 'instelling'"

Die ouders hebben zich verenigd in de vzw Honk. Om te voorkomen dat hun gehandicapte kinderen niet op een wachtlijst zouden belanden voor een aangepaste woning, bouwen ze er zelf een. En het is ook de bedoeling dat die jongeren zich gaan integreren in de stad.

"Wij willen af van het concept instelling", zegt Lode Verschingel van de vzw Honk. "Dus het zal een huis worden dat ook een thuis wordt voor onze kinderen. Maar we bereiden onze kinderen nu al via een opleiding voor op begeleid werken in de stad, op vrijwilligerswerk, en op eventueel betaalde jobs die ze kunnen doen."