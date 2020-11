Nieuw zwembad Diest komt op De Warande, stad denkt ook aan nieuwe sporthal

Het huidige zwembad op De Warande is verouderd en te klein en uitbreiding is moeilijk. Het zwembad is ondergebracht in een paviljoen dat stond op de Wereldtentoonstelling van 1958 op de Heizel in Brussel. Het paviljoen werd afgebroken en in Diest weer opgebouwd. Het bestaande zwembad zal openblijven tot het nieuwe klaar is. "De stad heeft ook de ambitie", bevestigt schepen van Sport Brans, "om een sporthal te bouwen op De Warande."