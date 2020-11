Nieuwe coronamaatregelen zijn noodzakelijk volgens Limburgse gouverneur en burgemeesters: "Droevig, maar nodig"

Burgemeester Frank Smeets (CD&V) van Pelt had zelf de verenigingen in zijn gemeente al opgeroepen om hun activiteiten even op te schorten. Toch houdt hij er een dubbel gevoel aan over: "Enerzijds ben ik tevreden dat er strengere maatregelen genomen zijn in de vrijetijdsbesteding, want we zagen toch dat daar een bron van besmetting was. Maar langs de andere kant is het droevig dat we zulke drastische maatregelen moeten nemen."