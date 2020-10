Nieuwe tactiek ontdekt om groei dodelijke hersentumor te stoppen

Daar stopt de functie van IL-33 evenwel niet, het is ook werkzaam in de kern van de tumorcellen, waar het een doorslaggevende rol speelt. Het is immers het binnendringen van IL-33 in de kern dat de transformatie van de immuuncellen in gang zet, de transformatie van cellen die de groei van de tumor bevechten naar cellen die de groei net bevorderen.

De huidige behandeling voor glioblastoom is zoals gezegd chirurgie, bestraling en chemotherapie, die wel effectief kunnen zijn maar niet genezen. Dit soort tumor is zeer hardnekkig maar de onderzoekers hebben een manier gevonden om de groei ervan te stoppen.

"We hebben ontdekt dat als we IL-33 verhinderen de kern van de tumorcellen te bereiken, dat het hele proces lamlegt. Als we deze stap onderbreken, dringen de immuuncellen in de tumor binnen en kunnen ze de taak volbrengen die ze zouden moeten doen: de kanker aanvallen", zei dokter Senger, hoogleraar en onderzoeker aan de Cumming School of Medecine en zoals gezegd een van de leiders van het onderzoek.

Als het IL-33 proces onderbroken werd, steeg de overlevingsduur (van de muizen) van twee maanden of minder naar meer dan een jaar. En hoewel deze studie op muizen werd uitgevoerd, is het zo dat glioblastomen bij mensen zich op dezelfde manier gedragen.

De onderzoekers zeggen dat deze ontdekking een bijkomende strategie biedt aan de medische gemeenschap om deze dodelijke kanker in te dijken en mogelijk te vernietigen. De bevindingen kunnen helpen om de benadering van de strijd tegen kanker te veranderen, zodat ze verder gaat dan het louter in het vizier nemen van de kankercellen en het immuunsysteem van de gastheer mee opneemt als een deel van de 'artillerie', zo voegden Robbins en Senger eraan toe.

De studie van wetenschappers van verschillende Canadese en Amerikaanse universiteiten en onderzoeksinstellingen onder leiding van de University of Calgary is gepubliceerd in Nature Communications. Overigens is een van de hoofdauteurs van de studie de in België geboren Astrid De Boeck, die haar doctoraat behaald heeft aan de Universiteit Gent en nu aan de University of Calgary werkt. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Calgary.