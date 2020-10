November is boekenmaand bij VRT: van boekenprogramma op Radio 1 tot gemaskerde voorlezers op Ketnet

De openbare omroep plaatst in de maand november de spotlights op het boek. Normaal gezien vindt begin november traditioneel de Boekenbeurs plaats, het grootste boekenevenement van het land. Dit jaar organiseert Boek.be een digitaal alternatief, omdat een fysieke beurs door de coronacrisis niet kan doorgaan. De VRT wil de getroffen boekensector steunen en neemt in november heel wat initiatieven om boeken en auteurs extra in de kijker te zetten. Zo krijgt Radio 1 in de herfstvakantie een eigen boekenprogramma, “Het boekenfeest”.