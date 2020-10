Op de begraafplaats van Tielrode kunnen kinderen rouwen op hun eigen manier

De groendienst plantte meer kleurrijke bloemen en bouwde drie wilgenhutjes, waarin de kinderen zich kunnen verstoppen als ze even alleen willen zijn. Er is ook een stoelenkring, gemaakt uit boomstammen, waar ze kunnen praten met anderen. “De kinderen mogen overal spelen en klimmen. Op deze manier zijn ze zich minder bewust van de omgeving en vergeten ze even waar ze zijn.” Zelfs de planten en de bomen zijn er vrolijker. “Er werden grote ogen in de bomen verstopt, waardoor het lijkt alsof ze leven. De kinderen zwaaien ernaar of praten ertegen, in de hoop om een reactie te krijgen.”