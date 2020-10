Opnieuw onrustige nacht in Amerikaanse stad Philadelphia, hulp Nationale Garde ingeroepen

In het hele land vond maandenlang massaal protest plaats. De kwestie was ook prominent aanwezig in de aanloop naar de komende presidentsverkiezingen.

"Onze harten zijn gebroken voor de familie van Walter Wallace junior, en voor iedereen die lijdt onder het emotionele gewicht van weer een verloren zwart leven in Amerika", reageren de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn running mate Kamala Harris in een verklaring. "We kunnen niet accepteren dat een psychische crisis in dit land uitloopt in de dood."