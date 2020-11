Sport- en cultuursector: Niet verbaasd maar wel ontgoocheld

De sport- en cultuursector gaat weer een beetje op slot. Dat besloot de Vlaamse regering gisterenavond. In openlucht sporten mag nog met maximaal vier personen voor iedereen boven de 12 jaar. Zo zullen fitnesscentra en zwembaden moeten sluiten. "Wij hadden hier al rekening mee gehouden. Onze openingsuren voor de herfstvakantie hadden wij nog niet online gezet in afwachting van de beslissing die er genomen zou worden", zegt Bert Thijs van Dommelslag in Pelt.

Steven Neuhaus van 4-Fitness in Genk had de sluiting wel zien aankomen maar is toch wat ontgoocheld: "Ik vind het zonde, want wij hebben bij ons niets gemerkt van een verhoogd aantal besmettingen. Wij hebben er alles aan gedaan om zo coronaproof mogelijk te werken. Het komt hard aan, maar als dat de cijfers ten goede komt, dan kan het niet anders.”