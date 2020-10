Maatregelen gelijkstemmen én ze wettelijk in orde maken: premier en minister-presidenten zitten (digitaal) samen

“Feit blijft dat we in een enorm ingewikkeld land leven, met bevoegdheden die verdeeld zitten”, stelt VRT NWS-journalist Bart Verhulst nogmaals vast. “Bij het begin van de coronacrisis, zag je nog dat de beslissingen die genomen werden, meteen voor het hele grondgebied golden.”

“Maar”, zo gaat Verhulst verder, “na de eerste golf gingen er stemmen op om lokaal maatregelen te kunnen nemen”. “Dat heeft ook zin als er een lokale uitbraak is. Maar intussen zijn we afgegleden naar federale maatregelen met daarnaast nog eens maatregelen die de gewestregering apart nemen. Dat zou de werken als de toestand in Vlaanderen, Brussel en Wallonië verschillend is, maar de toestand is op dit moment overal zowat even dramatisch”, besluit de Wetstraatjournalist.

Bekijk hier de analyse van Bart Verhulst in "Het Journaal":