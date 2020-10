"Plan B": wat moeten we doen als álle 2.000 bedden op intensieve zorg zijn ingenomen?

"Maar ik verwacht wel dat de verstrengde maatregelen een impact gaan hebben en dat die toename in de ziekenhuizen gaat vertragen", zegt Van Gucht. "Uiteindelijk gaat het tij keren, de vraag is alleen of het op tijd gaat gebeuren om onder die 2.000 bedden te blijven. Mogelijk gaan we toch met die grens van 2.000 bedden flirten of ze overschrijden in de loop van november. Dat scenario valt niet uit te sluiten en dus moet er aan een plan B worden gewerkt."