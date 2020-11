Politie Antwerpen rukt massaal uit na melding van man met "vuurwapen"

Rond vijf uur vanavond loopt er bij de lokale politie van Antwerpen een melding binnen. Iemand had een man zien rondlopen in de Dr. van de Perrelei in Borgerhout met iets wat heel sterk op een vuurwapen leek.



"We hebben geen enkel risico genomen en hebben de straat meteen afgesloten, zodat we veilig konden werken en niemand gewond zou kunnen geraken. Wij hebben op de man ingepraat, waarop hij naar buiten is gekomen. Hij heeft zich wel verzet bij zijn arrestatie. We hebben zijn huis dan doorzocht maar we hebben geen vuurwapen gevonden, wel machetes en messen", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Het parket zal nu beslissen wat met hem moet gebeuren. Er is al wel een proces-verbaal opgemaakt voor weerspannigheid tegen de politie en verboden wapenbezit.