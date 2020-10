Politie Liedekerke krijgt "nucleair besmette brief" in de bus, dader blijkt flauwe grappenmaker

In het politiekantoor langs de Affligemstraat in Liedekerke werd vandaag om 13u15 uur een brief geopend waarin stond geschreven dat die besmet zou zijn met nucleair afval. De brandweer kon al snel vaststellen dat de brief ongevaarlijk was. In het politiekantoor werd meteen een perimeter ingesteld en een deel van het gebouw werd een tijd lang ontruimd. De brief werd geopend in één specifieke ruimte waardoor een volledige evacuatie niet nodig was. Na een halfuurtje werd het gebouw opnieuw vrijgegeven.