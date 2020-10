Excuses van Qatar voor baarmoederonderzoeken op luchthaven: "We betreuren leed en schending individuele vrijheid" 

Op 2 oktober werd op de luchthaven van de hoofdstad Doha een te vroeg geboren baby gevonden in de toiletruimte. Vervolgens werden de vrouwelijke passagiers van onder meer een vlucht naar Sydney gedwongen om een gynaecologisch onderzoek te ondergaan in een ambulance. Volgens de regering van Qatar wilde men aan de hand van de baarmoederonderzoeken proberen vast te stellen of een van de vrouwen onlangs was bevallen.

De vrouwen werd niet om toestemming gevraagd voor het gynaecologisch onderzoek en ze werden ook niet op de hoogte gebracht van de gevonden pasgeboren baby. Volgens de Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne zijn er vrouwelijke passagiers van maar liefst tien vluchten onderworpen aan de onderzoeken. Dat zijn meer vrouwen dan eerst werd gedacht. Door de onderzoeken liep een vlucht naar Sydney vier uur vertraging op. Ook andere vluchten zouden vertraging hebben opgelopen.