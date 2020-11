Filmmaker Jan Verheyen uit Ruddervoorde blijft hoopvol nu bioscopen sluiten: "Onze sector heeft al meer crisissen doorstaan"

Overheidssteun is zeker welkom volgens Verheyen, al wil hij er niet te veel op rekenen. "Het budget is beperkt. De overheid kan onmogelijk iedereen volledig vergoeden voor het verlies dat ze geleden hebben. De vraag is ook hoe ze dat verlies moeten berekenen en hoe het beschikbare geld dan verdeeld zal worden. In de horeca kan je het Hof van Cleve moeilijk vergelijken met een lokale brasserie. En dat is in onze sector net zo. Ik ga er dus vanuit dat we het, minstens gedeeltelijk, zelf zullen moeten oplossen.

De bioscoopsector heeft al een paar grote crisissen overleefd en is daar telkens sterker uitgekomen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de opkomst van de televisie in de jaren 50. Het voornaamste is dat we als sector solidair zijn. De release van mijn film staat nu gepland voor januari. Ik bereid me er op voor dat dat niet in ideale omstandigheden zal zijn. Die film zal financieel niet volledig zijn potentieel waarmaken. Maar wat is het alternatief? Als er geen nieuwe films uitkomen, dan keren de mensen ook niet terug naar de cinema. Dus is het kwestie van je film meteen uit te brengen of nog eens 6 maanden te wachten en het risico lopen dat er geen bioscopen meer zijn."