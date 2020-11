SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen waarschuwt automobilisten: "Vier gewonde uilen op een week tijd"

Om de overlevingskansen van de gewonde uil te vergroten, is het belangrijk om het dier zo snel mogelijk binnen te brengen bij een opvangcentrum, legt Berlengee uit. “Je kan een jas of een deken over de uil leggen, zodat je jezelf niet verwondt aan de klauwen, wanneer je het dier probeert op te pakken. Indien mogelijk, zet je het dier in een kartonnen doos in de auto. Het donker zorgt ervoor dat de uil rustig blijft. Laat het centrum ook even op voorhand weten dat je eraan komt.”

"De helft van de gewonde dieren die in het centrum worden binnengebracht, zijn het slachtoffer van een aanrijding. We roepen dan ook op om je snelheid te matigen wanneer je door een natuurrijk gebied rijdt"