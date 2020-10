Spoedarts Jan Stroobants: "Met nieuwe maatregelen gaan we averij wat beperken, maar we gaan tegen de klippen varen"

Stroobants ziet de patiënten, covid en niet-covid, toestromen. "Nu proberen we, in tegenstelling met de eerst golf, de niet-covidpatiënten zolang mogelijk te verzorgen. Als er twee covidbedden vrij zijn, maar er komt een niet-covidpatiënt binnen, waar leggen we die dan? Wie gaan we zorg bieden?"



Dan is een horrorscenario niet ver weg meer: "Er komen twee mensen binnen die kritiek zijn, één niet-covid en één covid. Wie gaan we het laatste intensieve zorgbed geven? Dat scenario staat ons te wachten. Nu kunnen we nog transporteren, maar dat gaan we niet lang volhouden."