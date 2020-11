Sportcentrum in Diest moet voor tweede keer dicht: "Potje goud waar subsidies uitkomen raakt stilaan leeg"  

“Het was niet fijn om te horen. Ook de klanten hebben gevloekt dat hun fitnesscentrum voor een tweede keer dicht moest", zegt Nathalie Henkens van Karteria Diest. Nochtans hebben veel fitnesscentra echt hun best gedaan om voorzorgsmaatregelen te nemen om coronaproof te werken. “En dat maakt het nu net zo bitter, want ook de klanten deden ook erg hun best. En dat is ook een van de redenen dat de klanten zo kwaad zij, net omdat ze weten dat ze zo hun best gedaan hebben.”