Stad Gent voert Vlaamse coronamaatregelen nu al in: "We mogen geen tijd verspillen"

Stad Gent wacht niet op de algemene invoering van de strengere coronamaatregelen die de Vlaamse regering gisteravond afkondigde. In Gent gelden de nieuwe regels al vanaf vannacht. De stad voert ze 2 dagen sneller in dan de rest van Vlaanderen.

"De cijfers zijn problematisch. We hadden bijkomende en uniforme maatregelen gevraagd aan de Vlaamse regering en die zijn er ook gekomen", vertelt burgemeester De Clercq bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Maar we moeten sneller ageren. Als stad bereiden we vandaag dus al alles voor om vanaf vannacht al de nieuwe regels te laten gelden." Gent is zo de 2e stad in Vlaanderen die sneller verstrengt. Ook Aarschot, de stad van Gwendolyn Rutten (Open VLD), kondigde al aan er vannacht mee te starten.