Poolse vrouwen blijven massaal op straat komen tegen de verstrengde abortuswet

Vorige week donderdag werd de Poolse abortuswetgeving nog strenger. Meer dan 100 Poolse parlementsleden waren naar het Grondwettelijk Hof gestapt, omdat ze de abortuswet wilden aanpassen. Volgens hen was de wetgeving over abortus bij een foetus met aangeboren afwijkingen tegen de grondwet.

Het Grondwettelijk Hof gaf de parlementsleden gelijk. Abortus bij een foetus met een aangeboren afwijking is ongrondwettelijk verklaard. De conservatieve regeringspartij Recht en Rechvaardigheid (PiS) haalde zo haar slag thuis. Abortus is nu alleen nog maar mogelijk als de gezondheid of het leven van de moeder in gevaar is of als het kind verwekt is door verkrachting of een andere misdaad.