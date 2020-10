KLAAR: Te mooi om gezond te zijn!

Wie selfies post op sociale media, bewerkt die meestal met één of meer filters. Vaak gebeurt dat zelfs onbewust, want sommige apps passen die ‘schoonheidsfilters’ automatisch toe. Ze leveren je veel likes op, maar kunnen je ook heel onzeker maken. Daarom stappen Snapchat en Google nu af van de automatische filters. En hun “beautyfilters” heten voortaan “retoucheerfilters”. Heeft dat zin? En hoe kan een schoonheidsfilter nu ongezond zijn? Dat vragen we aan professor sociale communicatie Laura Vandenbosch.