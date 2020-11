Theaterdirecteur Sam Verhoeven over sluiting cultuurhuizen: "Het was een uitstel van executie"

Verhoeven vindt het ontzettend jammer dat ze dan toch weer helemaal dicht moeten. Er is hard gewerkt en geïnvesteerd. "Het is niet alleen enorm spijtig voor het publiek en de theaters maar vooral ook voor die honderden mensen die ernaar snakken om weer op een podium te kunnen staan en een inkomen te hebben. Voor hen is het een moeilijkere dag dan voor ons, denk ik. Mijn gevoel is niet heel positief. Ik betwijfel of we dit jaar nog onze deuren zullen openen."