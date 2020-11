Universiteit Antwerpen schakelt sneller naar code rood: “Dit is een beetje oorlog”

nu

De Vlaamse regering heeft nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Alle scholen en universiteiten moeten overschakelen op code rood. Daarbij volgen de studenten de lessen online.

De verstrengde maatregel gaat in vanaf 1 november, maar de rector van de Universiteit Antwerpen beslist nu om de regels donderdag al in te voeren. “Ik ben ook voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis UZA en ik zie van nabij hoe erg de situatie in de ziekenhuizen is”, zegt rector Herman Van Goethem.

“We hebben een globaal beleid gehad waar te weinig preventief is opgetreden. We moeten zo vlug mogelijk iets doen. Je mag niet onderschatten hoe moeilijk dit is qua organisatie, maar het is ook een bijzonder uitzonderlijke situatie. Dit is een beetje oorlog.”