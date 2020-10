UZ Gent start volgende week met app waarmee coronapatiënten zichzelf thuis kunnen opvolgen

De opvolging kan binnenkort via een app gebeuren. Patiënten kunnen er belangrijke parameters mee doorgeven. Het gaat dan om de temperatuur, de hartslag, de ademhalingsfrequentie en het zuurstofgehalte in het bloed. Om ervoor te zorgen dat patiënten alles correct kunnen meten, geeft het ziekenhuis een eenvoudig apparaatje mee. Daarop kunnen de patiënten de juiste gegevens aflezen en die later ook doorgeven via de app. Patiënten krijgen zo ook sneller inzicht in hoe het met hun gezondheid gesteld is en moeten niet dagenlang op controles wachten.