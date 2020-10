Van "branden blussen" tot "Flandriens": politici en experts goochelen met coronametaforen, maar werkt dat ook?

De redactie van "De wereld vandaag" ging op zoek naar metaforen in de communicatie over het coronavirus, en stelde vast dat vier onderwerpen regelmatig weerkeren:

"We zijn in oorlog met een onzichtbare vijand", zo kondigde de Franse president Emmanuel Macron de lockdown van z'n land aan in maart. Maar ook Steven Van Gucht, van Sciensano, had het vandaag nog over ons zorgpersoneel als "frontsoldaten".

Toen viroloog Marc Van Ranst afgelopen zomer vragen kreeg over een mogelijke tweede golf zei hij dat "we snel kleine brandjes moeten blussen, om te voorkomen dat we een uitslaande brand krijgen". Vuur blijkt een zeer populaire metafoor, Vlaams minister-president Jan Jambon zei afgelopen weekend dat hij nog niet wilde beginnen te blussen als het huis nog niet in brand stond.

Maar ook water doet het goed bij de coronametaforen. Zo vroeg Margot Cloet van zorgnet Icuro zich af of "de overstroming die er nu al is, geen tsunami wordt". Spoedarts Jan Stroobants zei dat "het schip sowieso averij zal oplopen".

En dan is er natuurlijk nog sport. Zowel Vlaams minister van Sport Ben Weyts als Jan Jambon noemde de Vlamingen "Flandriens", verwijzend naar de wielrenners. "We moeten het gat met het virus dicht rijden als één groot Vlaams peloton", klonk het. De coronacrisis werd ook al enkele keren vergeleken met "een marathon waarvan de eindmeet nog niet in zicht is".