Verdachte van hoevemoord in Dilsen-Stokkem blijft voorlopig in de cel

De man werd vorige week aangehouden als verdachte van de zogenaamde hoevemoord in Elen, Dilsen-Stokkem. Anderhalf jaar geleden werd de echtgenote van de man met geweld om het leven gebracht. Daarna was hun hoeve in brand gestoken om de sporen uit te wissen. De man heeft altijd ontkend dat hij iets met de moord te maken had. Maar volgens het parket had doorgedreven wetenschappelijk onderzoek nieuwe bewijzen opgeleverd.