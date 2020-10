VIB-KU Leuven Centrum voor Kankerbiologie: "Glutamine bevordert herstel spieren bij letsel en veroudering"

Met behulp van in vitro en in vivo state-of-the-art methodes hebben de onderzoekers aangetoond dat spierletsel, ischemie - onvoldoende doorbloeding - en aan veroudering gerelateerd spierverlies aandoeningen zijn die worden gekenmerkt door een verminderde hoeveelheid glutamine. Een reden hiervoor is de vermindering van de productie van glutamine door de spier zelf door de opgelopen schade. In vitro-experimenten gebeuren in proefschaaltjes in het labo op weefselstalen en dergelijke, in vivo-experimenten bij levende proeforganismen.