Premier De Croo richt zich tot bevolking in videoboodschap: "Kies voor elkaar, kies voor het volgen van de regels" 

Premier Alexander De Croo (Open VLD) roept in een videoboodschap iedereen, en in het bijzonder de jongeren, op om de coronamaatregelen na te leven. Hij heeft het over "keuzes die beslissen over leven of dood". "Er is in deze maar één goede keuze: kies voor elkaar. Kies voor het volgen van de regels." Hij zegt ook dat de maatregelen die nu gelden, neerkomen op een "gedeeltelijke lockdown".