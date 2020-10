Vilvoorde gaat avondklok van Brussel van 22 uur tot 6 uur volgen

Vilvoorde zal ook de avondklok vervroegen, net als in het Brussels Gewest. Dus tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends mag je daar niet meer op straat rondlopen. Maar daarnaast vindt burgemeester Bonte de huidige maatregelen niet voldoende, en heeft hij extra maatregelen aangekondigd.

"We hebben inderdaad een aantal bijkomende maatregelen genomen op het vlak van het publieke domein", zegt Bonte. "Bepaalde speelzones en speeltuinen zijn niet zo maar toegankelijk meer. En we willen de woonzorgcentra absoluut afraden om in te gaan op de mogelijkheid om externe mantelzorgers te huisvesten."