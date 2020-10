Vlaamse studenten getuigen over hun wereld in coronatijd: "Zeker en vast een grote impact op mijn mentaal welzijn"

Doordat hij geen rustige plek heeft in huis om de online lessen te kijken moet hij veel meer inspanningen leveren dan wanneer hij fysiek aanwezig kan zijn in de les. Hij heeft het moeilijk om zich goed te kunnen concentreren op de lessen alsook om zich steeds te blijven motiveren voor de examens. "De lockdown van vorig jaar heeft een grote impact gehad op mijn studieresultaten. Om voor mijn herexamens goed te kunnen studeren, heb ik 2 maanden een kot gehuurd in ze zomer. Op die manier heb ik me toch beter kunnen focussen op mijn examens."

Hij begrijpt dat de VUB naar code rood is overgeschakeld maar hierdoor vreest hij wel dat zijn schoolresultaten opnieuw zullen lijden onder deze maatregelen. "Ik had liever een eigen bureaukamer gehad zodat ik me volledig kon focussen, maar dat geluk heb ik niet" vertelt Khalil.