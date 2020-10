Wat betekenen de Amerikaanse verkiezingen voor het klimaat? Dit zijn de plannen van Trump en Biden

In 2015, nog voor zijn presidentschap, stelde Trump in een radio-interview onomwonden: “Ik geloof niet in de opwarming van de aarde. Ik geloof niet dat de mens erachter zit. Het kan warmer worden maar ooit zal het weer koeler worden”. Dat herhaalde hij vorige maand nog eens toen hij in Californië gebrieft werd over de bosbranden die er woedden. Sowieso heeft Trump een wat getroebleerde relatie met de klimaatwetenschap: zo legde hij in 2018 een alarmerend klimaatrapport naast zich neer en beschuldigde hij de wetenschappers ervan een politieke agenda te hebben.