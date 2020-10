Twee weken herfstvakantie: welke plannen kan je de komende dagen nog maken?

De herfstvakantie is elk jaar gepland rond de feestdagen Allerheiligen en Allerzielen: een moment waarop we onze dierbare overledenen herdenken en veel mensen een bezoek aan het kerkhof plannen. Dat kan ook nu, maar draag dan wel een mondmasker.

In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant is het mondmasker verplicht op alle begraafplaatsen. In Antwerpen en Limburg is er geen provinciale verplichting, maar hebben tientallen gemeenten dit wel zelf ingevoerd. In Brussel geldt er sowieso een mondmaskerplicht op het hele grondgebied, dus ook op de begraafplaatsen. Hier en daar is er ook een verplichte looprichting.

Gebedshuizen blijven open, maar vanaf 2 november zonder erediensten; je kan er maximaal met vier mensen tegelijk komen.

Begrafenissen kunnen vanaf 2 november met maximaal 15 aanwezigen, zonder maaltijd achteraf. En wie in het huwelijksbootje stapt mag enkel zijn of haar getuigen meenemen.