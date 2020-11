Wilrijkenaar zoekt helmen en schoenen voor Gambiaanse bouwvakkers: "Ze werken daar op teenslippers"

"In Gambia moet niet de baas maar de bouwvakker zelf het veiligheidsmateriaal voorzien. En dat heeft grote gevolgen", zegt Danny van Hout in Start Je Dag. De Wilrijkenaar werkt zelf in de bouw en komt meermaals per jaar in Gambia. "Bouwvakkers staan vaak op teenslippers op de werf met alleen een korte broek en t-shirt aan. Dat is natuurlijk zeer onveilig."

In het kader van de Warmste Week lanceert Danny daarom een oproep. "Iedereen die nog veiligheidsschoenen heeft liggen of handschoenen brillen, helmen, overalls en ander materiaal mag me contacteren. Ook fluorescerende signalisatiekledij is welkom want vaak werken de Gambiaanse bouwvakkers langs gevaarlijke wegen zonder enige verlichting. Ik hoop dat vooral grote bedrijven reageren. Voorlopig kregen we vooral materiaal via privépersonen."

Wie Danny en de Gambiaanse bouwvakkers wil helpen, vindt alle info op de website van De Warmste Week.