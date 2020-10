Hondje sterft bij woningbrand in Scherpenheuvel-Zichem

Buurtbewoners hadden het vuur opgemerkt en verwittigden de brandweer. Die was snel ter plaatse, maar had z'n handen een tijdlang vol met blussen. "Rond een uur of negen zagen we plots zwarte rook. Op dat moment waren twee buren de bewoonster al uit haar huis aan het halen", vertelt buurtbewoner Emile Verstraelen.

"Niet veel later sloegen de vlammen al door de ramen. Ze wilde nog een paar keer opnieuw binnen lopen om haar hondje te redden, maar de buren konden haar ompraten." De vrouw wordt nu opgevangen door familie, want het huis is volledig onbewoonbaar.