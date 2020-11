Ziekenhuispersoneel van UZ Brussel voert actie op het dak: "We schreeuwen van de daken dat het écht niet voorbij is"

"Wij vonden dat we het van de daken moesten schreeuwen want als we gewoon spreken, zijn er altijd mensen die niet luisteren", vertelt Marc Noppen, de grote baas van het UZ Brussel. "We zijn het beu en we schreeuwen: Stop met het niet naleven van de maatregelen. Stop met dralen. Stop met het minimaliseren van de zaken." Tijdens de actie applaudisseerde het zorgpersoneel voor de mensen die zich wél aan de regels houden.