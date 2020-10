ZNA-ziekenhuizen op zoek naar 100 "zorgbuddy's": "Zijn kunnen niet-medische taken overnemen"

De ZNA ziekenhuizen in Antwerpen zijn dringend op zoek naar 100 "zorgbuddy's". Die moeten verpleegkundigen bijstaan in hun niet- medische taken. "Daar verliezen zij nu te veel tijd mee", zegt Wouter De Ploey, CEO van de ZNA-ziekenhuizen. Als zorgbuddy neem je de administratieve en zorgondersteunende taken over. ZNA Middelheim, Stuivenberg en Jan Palfijn zetten daar vanaf volgende week al op in.