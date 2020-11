Zwembad Mol wacht niet tot morgenavond om te sluiten en gaat nu al dicht

Zwembad Vita Den Uyt sluit woensdagavond om 17u30 al de deuren. Mol hoopt dat ook de zwembaden van Sunparks Kempense Meren en EuroParcs Resort De Kempen zullen volgen. De gemeente vraagt dezelfde inspanning van de fitnesscentra en de bowlingzaken. "We zien dat de coronacijfers ook in de Kempen niet rooskleurig zijn. Elke dag die we winnen door vroeger in te grijpen, helpt om de verspreiding van het virus sneller af te remmen", zegt schepen Hans De Groof (N-VA). "Het is een moeilijke beslissing maar meteen actie ondernemen is noodzakelijk om de zware druk op het Heilig Hartziekenhuis en de huisartsen zo snel mogelijk te verlichten."