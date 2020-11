2 peuters en 1 tiener met COVID-19 opgenomen in AZ Sint-Lucas Brugge: "De eerste kinderen in onze provincie"

De arts vreest dat het niet de enige kinderen zijn die in het ziekenhuis zullen belanden door het coronavirus. "De epidemie is nu, in tegenstelling tot de vorige piek in maart-april, verspreid over alle leeftijdsgroepen. En hoe meer zieken, hoe meer kans op ziekenhuisopnames. We zien dus steeds vaker dat ook jongeren, 30'ers en 40'ers aan de beademing terechtkomen of zelfs overlijden. Met deze peuters en tiener zien we nu dat het virus ook heel agressief kan optreden bij kinderen. Ik weet dat er in Wallonië ook een aantal kinderen zijn opgenomen op dit moment. We houden ons hart vast voor de toekomst", aldus hoofdarts Bernard.