20 procent meer crematies mogelijk in Aalst door tweede coronagolf

Tijdens de eerste coronagolf in de lente hebben de 3 crematoria van Westlede (Aalst, Lochristi en Sint-Niklaas) samen 1.000 crematies meer gedaan dan normaal in die periode. “Aalst heeft een vergunning tot 3.000 crematies per jaar, en in normale tijden is dat voldoende”, zegt Hans Massuy van Westlede. Nu ook de tweede coronagolf veel doden begint te eisen, was het nodig die limiet te kunnen overschrijden. Nu we tot 3.600 crematies mogen gaan, zullen we de komende twee maanden nog 900 crematies kunnen doen, en dat zou voldoende moeten zijn. Als er toch meer crematies zouden gevraagd worden, dan zullen we de begrafenisondernemers moeten vragen naar de vestiging van Lochristi of Sint-Niklaas te gaan. De meeste crematies zijn zonder dienst, dus dat is voor de nabestaanden dan ook geen groot probleem. In Sint-Niklaas mochten we al tot 4.000 crematies gaan per jaar, en dat zou normaal voldoende moeten zijn, ook Lochristi kan het extra aantal crematies aan.”